Het is het waard om jezelf te zijn

Johnny Kraaijkamp als transseksueel Karla, het prachtige middelpunt van deze musical. Ⓒ Foto Tom Sebus

Het is veel waard om ergens jezelf te kunnen zijn. En laat die plek nou ècht bestaan: feesteiland Ibiza! Hier kun je leven in vrijheid en je laten omringen door liefde. In 2013 was er al de film, met in de hoofdrollen Rick Engelkes, Simone Kleinsma en Jim Bakkum. Nu laat de musical Verliefd op Ibiza zien wat dit magische eiland met mensen doet.