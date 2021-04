Vierde borgverzoek Ghislaine Maxwell afgewezen

Maxwell diende driemaal eerder – zonder succes – een borgverzoek in om haar proces thuis in vrijheid te mogen afwachten. De socialite is bereid om een borgsom van 28,5 miljoen dollar te betalen. Ook wil ze afzien van haar Britse en Franse nationaliteit, om zo de aanklagers tevreden te stellen die vrezen dat ze tijdens haar borgtocht naar het buitenland vlucht. De drie juryleden die hun oordeel moesten vellen, waren onvoldoende overtuigd van Maxwells argumenten om de afwijzing van het derde borgverzoek ongedaan te maken.

Epsteins vermeende madam zit momenteel achter slot en grendel in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York. Ze is behoorlijk ontevreden over de gang van zaken in de streng beveiligde gevangenis. Naar eigen zeggen wordt ze mishandeld door de gevangenenbewaarders en voelt ze zich behandeld als Hannibal Lecter uit de film The Silence of the Lambs.

Door een nieuwe aanklacht die tegen Maxwell is ingediend, wordt de socialite sinds kort ook verdacht van mensenhandel. In deze aanklacht komt er een nieuw slachtoffer bij, dat tussen 2001 en 2004 door Epstein misbruikt zou zijn. Het misbruik begon toen het meisje 14 jaar oud was. Maxwell zou het minderjarige meisje op verschillende manieren voorbereid om seksuele handelingen met Epstein uit te voeren, onder meer door haar lingerie en honderden dollars in contanten te geven.

Maxwell heeft de beschuldigingen tegen haar steeds ontkend. Het proces tegen de socialite staat gepland op 12 juli.