Robin Martens maakt nieuwe vlam openbaar met topless foto’s

Robin en Benjamin zijn al bijna een half jaar samen, en toevallig zijn ze maandag allebei jarig. Reden genoeg om het nieuws openbaar te maken, vindt de 28 jaar geworden Robin. „We hadden moeite om het stil te houden om goede redenen”, schrijft ze.

„Ik hou van jou! Ik ben megaverliefd op jou! En ik kan niet wachten om nog meer moois te beleven en te creëren samen. Ik ben trots op jou en hoe je in het leven staat. Mijn lieve knappe blije ei”, vervolgt Robin. In een tweede post bedankt ze haar nieuwe vlam ook voor de afgelopen periode. „Ik ben je daar echt dankbaar voor. Zonder jou was ik anders nog niet waar ik nu ben.”

Robin kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat ze tijdens het uitgaan een politieagent had mishandeld. In november kreeg ze een taakstraf van 45 uur opgelegd. Ook moest ze het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro betalen.