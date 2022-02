Prins Albert geeft update over toestand Charlène

De 44-jarige prinses verblijft nog altijd in de kliniek buiten Monaco om te herstellen. „Ik hoop dat ze snel weer in het prinsdom is”, zei Albert in de krant Monaco-Matin.

De prinses keerde in november vanuit Zuid-Afrika terug bij haar gezin. Charlène verbleef noodgedwongen langer in haar geboorteland omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Bij thuiskomst bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was, zo vertelde Albert eerder.