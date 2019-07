Art ’Poppa Funk’ Neville overleden

„Art ’Poppa Funk’ Neville is vanochtend vredig overleden in zijn huis met zijn liefdevolle vrouw, Lorraine, aan zijn zijde”, laat Sorrell weten. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend, Neville had verschillende gezondheidsproblemen, waaronder complicaties door een rugoperatie.

De broers Neville, Charles, Cyril, Aaron en Art, begonnen al op hele jonge leeftijd met zingen, maar gingen ieder hun eigen weg. Pas in 1977 besloten de broers hun krachten te bundelen en namen ze in 1978 hun eerste The Neville Brothers-album op. Charles Neville stierf in 2018.

Neville maakte in december bekend te stoppen met zijn muziek.