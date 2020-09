Harry en Meghan hebben overheidsgeld verbouwing terugbetaald

Meghan en prins Harry. Ⓒ Getty Images

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben de verbouwing van Frogmore Cottage uit eigen zak terugbetaald. Dat heeft een woordvoerder van het koppel maandag bevestigd aan Britse media. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen pond (een kleine 2,7 miljoen euro) dat de overheid in de renovatie van hun onderkomen op het landgoed in Windsor had gestoken.