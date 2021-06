Thomas Markle: ’Oprah gebruikt Harry en Meghan’

Het gesprek tussen Harry, Meghan en Oprah werd begin maart uitgezonden op tv. Hierin vertelden de hertog en hertogin van Sussex onder meer over hun relatie met het Britse koningshuis en hoe zij met hun (mentale) problemen omgingen.

Volgens Markle maakte Oprah daarmee misbruik van het paar. „Ik denk dat ze Harry en Meghan gebruikt om haar televisienetwerk op te bouwen met nieuwe shows en ik denk dat ze misbruik heeft gemaakt van een erg verzwakte man. Ze liet hem dingen zeggen die je niet op tv zou moeten zeggen.”

Markle, die al een tijd geen contact meer heeft met zijn dochter, ziet gelijkenissen tussen Meghan en Harry. Beiden zouden in zijn ogen hun familie ’volledig negeren’ tot op het punt dat ze niemand meer over hebben. „Nu zitten ze helemaal alleen in een gigantisch huis waar makkelijk twintig mensen in kunnen, terwijl ze maar met z’n vieren zijn. Ik denk niet dat ze volgende week of volgende maand familie over de vloer krijgen voor een barbecue.”