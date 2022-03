Renze Klamer weet ’ware reden’ achter stoppen De Vooravond niet

Klamer was op vakantie op Curaçao toen hij hoorde dat De Vooravond geen derde seizoen kreeg. „Ik stond op een bootje in het water rondom Curaçao. Ik stond met allemaal vrolijke mensen om me heen en toen had ik de directeur aan de lijn, die me vertelde dat het programma ging stoppen. De ochtend daarna ging er een mailtje uit”, vertelt hij. Vanwege het tijdsverschil tussen Curaçao en Nederland moest de familie van Klamer het nieuws via een persbericht vernemen.

Woedend

Vlak na het nieuws was Klamer ’woedend’, zegt hij. „Het was meer de verbazing. Je denkt: hè, wat gebeurt hier nou?” De presentator had geen moment aan zien komen dat De Vooravond geen vervolg meer kreeg. „Ik had verwacht dat ik nog jarenlang dat programma zou maken.”

De Vooravond werd vanwege ’een gebrek aan urgentie’ onverwachts van de buis gehaald door BnnVara. „Urgentie lijkt mij echt een kulwoord, want we bespraken iedere dag het nieuws van de dag.” Waarom BnnVara dan wel besloot de stekker uit De Vooravond te trekken, weet Klamer niet. „De ware reden heb ik niet kunnen achterhalen. Het heeft geen zin meer om het te onderzoeken. Ik krijg het programma niet terug. Ik word er niet vrolijker van als ik er de hele dag mee bezig ben. Dus wat heb ik er dan aan?”

RTL

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Klamer aan de slag gaat bij RTL. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend. De presentator is vanaf augustus met zijn eigen talkshow te zien bij de zender. Het programma is dan de hele maand elke werkdag te zien bij RTL 4.

Klamer nam zelf het initiatief om aan te kloppen bij Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL. De presentator belde Van der Vorst op en die was blij verrast, zo vertelde de tv-directeur dinsdag aan RTL Boulevard. Wat Klamer nog meer gaat doen, wordt later bekend. „Er zijn plannen, maar ik kan nog geen titels of bepaalde programma’s noemen.”