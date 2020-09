Disney cast zwarte actrice als Tinkerbell in Peter Pan

Yara, onder meer bekend van de sitcom Grown-ish, voegt zich bij onder anderen Jude Law, die Captain Hook gaat spelen. Alexander Molony en Ever Anderson spelen de titelrollen in Peter Pan and Wendy.

Disney streeft naar meer diversiteit in zijn films. Zo werd eerder al bekend dat Halle Bailey de zeemeermin, voorheen een blank personage, speelt in de live-actionfilm The Little Mermaid.