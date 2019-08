Johan Derksen wil eigen YouTube-kanaal beginnen

Zoals het er volgens Johan Derksen uitziet hebben hij en Genee de allerlaatste aflevering van Doordekken gehad en komt er geen vervolg. De besnorde voetbalanalist geeft daarnaast zijn huidige werkgever een veeg uit de pan. „We zitten nu ruim een jaar bij Talpa. de tvafdeling loopt gesmeerd, maar ze zijn er al een jaar niet in geslaagd een fatsoenlijk platform en een functionerende app voor ons te creëren, waar we digitaal ons ei kwijt kunnen”, vertelt Johan in het radio-programma Veronica Inside.

Waar hij aan toevoegt: „Ik speel met de gedachte om zelf maar een YouTube-kanaal te beginnen.”

„ We hebben in het verleden bewezen dat als we ons op een breed platform presenteren, daar een doelgroep voor is”, aldus Johan. Genee denkt hardop mee en denkt dat het volgens het contract ’wel kan’, waarop Derksen laat weten er ’snel mee’ te willen beginnen.