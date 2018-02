Patricia Paay woest op Johan Vlemmix

„Te belachelijk voor woorden. Ik ga meneer Vlemmix aanklagen. Ik ga met mijn advocaat zitten en ze zullen van mij horen”, zo laat Patricia weten aan Shownieuws. Johan is zich van geen kwaad bewust. „Ik ben natuurlijk altijd een groot fan van Patricia Paay geweest. Ik heb ontzettend veel respect voor haar.”

Volgens Johan kan kunnen de sekspoppen behoorlijk lucratief zijn voor Paay, aangezien hij haar wil laten delen in de winstmarge. Het is maar de vraag of dat haar over de streep trekt...