Zanger en muzikant Mark Lanegan (57) overleden

Vanwege zijn diepe stem was Lanegan een veelgevraagde gastzanger bij diverse grote bands. Zo was hij te horen op een aantal platen van Queens of the Stone Age. De muzikant produceerde ook een aantal platen van de groep en ging in 2002 mee op tournee.

Lanegan begon zijn carrière als voorman van zijn eigen formatie The Screaming Trees. Hij werkte ook samen met Kurt Cobain. Met de voorman van Nirvana nam hij in 1990 het semi-akoestische album The Winding Sheet op.

Met Isobel Campbell, een van de leden van de Schotse band Belle & Sebastian, maakte Lanegan in 2006 de plaat Ballad of the Broken Seas. Een jaar later werkte Lanegan samen met The Soulsavers voor het album It’s Not How Far You Fall, It’s The Way You Land.

Daarnaast schreef de zanger diverse boeken. Zijn laatste werk, Devil in a Coma, kwam afgelopen jaar uit. In het boek beschrijft Lanegan hoe een coronabesmetting hem in 2020 drie maanden in een ziekenhuisbed hield.