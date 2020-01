Cameron Diaz verwelkomt dochtertje

„We zijn zo blij, gezegend en dankbaar om dit nieuwe decennium te beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden”, schrijft Cameron donderdag op Instagram. „Ze heeft meteen onze harten gevangen en ons gezin compleet gemaakt.”

Moeder Cameron en vader Benji Madden zijn natuurlijk dolblij met de geboorte van de kleine, maar benadrukken dat ze hun dochtertje wel graag buiten de media willen houden. „We delen daarom geen foto’s of verdere details meer, behalve het feit dat ze echt ontzettend schattig is!”

Het is niet bekend of de Hollywoodster zelf is bevallen of dat er sprake is van een draagmoeder.