EERSTE RONDE in zaak Gijs en Jelle

Zestien jaar nadat het zou zijn voorgevallen, en vier maanden nadat programmamaker JELLE BRANDT CORSTIUS (39) onthulde in de tv-wereld te zijn verkracht, lijkt justitie nog behoorlijk met die zaak in de maag te zitten. Hoewel de beslissing over vervolging al in januari zou worden genomen is daar nu, tegen het einde van februari, nog steeds geen knoop over doorgehakt.

„Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat ik later nog wat stukken aan de aangifte heb toegevoegd en dat daardoor vertraging is ontstaan”, zegt MR. PETER PLASMAN. Hij is de advocaat van televisieproducer GIJS VAN DAM die in de vermeende verkrachtingszaak in het Scheveningse Kurhaus door Brandt Corstius als dader is aangemerkt.

Eind oktober zorgde de kwestie voor veel opwinding in Nederland. Hollywood werd in die dagen opgeschrikt door steeds weer nieuwe verhalen over de invloedrijke filmproducent HARVEY WEINSTEIN. Die had jarenlang zijn macht misbruikt en talloze actrices tot ongewenste seksuele handelingen gedwongen. Daarmee kwam de wereldwijde #metoo-beweging op gang. Het was Jelle Brandt Corstius die in een column in dagblad Trouw betoogde dat er in de Nederlandse tv-wereld ook een soort Weinstein rondliep, door wie hij bovendien zelf was misbruikt.

Weliswaar noemde hij de naam van zijn aanrander niet, maar zijn column bevatte voor insiders genoeg informatie om te achterhalen dat het om Gijs van Dam moest gaan, met wie Jelle had samengewerkt bij de toenmalige talkshow van FRITS BAREND en HENK VAN DORP. In 2002, in de aanloop naar de door de moord op PIM FORTUYN ronduit dramatisch verlopen verkiezingscampagne, maakten zij dat voorjaar een dagelijkse uitzending vanuit Scheveningen en op die locatie zijn Brandt Corstius en Van Dam in bed beland.

Volgens de één vrijwillig, volgens de ander na het toedienen van drugs. Aan justitie de taak om, zoveel jaar later, de waarheid te achterhalen. Van Dam deed, wegens smaad en laster, in Amsterdam aangifte tegen Jelle Brandt Corstius. Die laatste deed in Den Haag (de plaats waar een en ander zou zijn gebeurd, ES) aangifte van verkrachting tegen Gijs.

„De aangifte van mijn cliënt kan niet anders dan tot vervolging leiden, ik verwacht daarover elk moment uitsluitsel”, zegt mr. Plasman. Hij nam de, op zich verrassende, beslissing om met Gijs, open en bloot, bij JEROEN PAUW aan tafel te gaan zitten en hem daar zijn verhaal te laten doen.

„Het gaat inmiddels wat beter met hem”, vertelt de advocaat nu aan Privé. „Hij heeft de draad weer opgepakt en is ook weer aan het werk. Maar het zal duidelijk zijn dat de zaak een enorme impact op zijn leven heeft gehad en nog steeds heeft.”

Klachten

Behalve aangiften - over en weer - waar justitie eerdaags een klap op moet geven, zijn er ook nog de klachten die namens Van Dam zijn ingediend bij de niet alom erkende Raad voor de Journalistiek. De meest opvallende naam die daarin wordt genoemd is die van MATTHIJS VAN NIEUWKERK. Die zal zich, samen met BNNVARA, vanmiddag moeten verantwoorden voor deze Raad vanwege uitspraken die hij in DWDD deed, toen Jelle Brandt Corstius juist in die bewogen week te gast was om zijn nieuwe tv-programma Robo Sapiens te promoten. Uiteraard begon Matthijs ook over Jelle’s veelbesproken column en noemde de dader, van wie de naam nog niet op straat lag, ’een smeerlap’ om later te vertellen dat hij slechts uit Jelle’s stuk citeerde.

Matthijs is niet bij deze zitting aanwezig en concentreert zich op de uitzending van vandaag. Een eerder eveneens aangekondigde zaak tegen Frits Barend, die zich openlijk achter Brandt Corstius schaarde, wordt volgens Plasman in een later stadium civielrechtelijk uitgevochten.