Courteney Cox: Friends-reünie wordt geweldig

De 55-jarige actrice, die de rol van de neurotische schoonmaakfreak Monica Geller in de serie speelde, vertelde dat de cast onlangs voor het eerst in vijftien jaar weer samenkwam. „Het is gewoon lastig om af te spreken met zo veel volle agenda’s, maar we hebben een keer bij mij thuis gegeten en een keer bij Jennifer (Aniston, red.). Dat voelde meteen als vanouds, we hebben vreselijk gelachen met elkaar. Het is en blijft gewoon te gek om een show gemaakt te hebben waardoor mensen de Engelse taal zijn gaan leren.”

De Friends-reünie wordt een ongescript gesprek tussen de zes hoofdrolspelers, waarin ze het gaan hebben over hun tijd samen en wat voor invloed de show heeft gehad en nog steeds heeft. „Ik heb er echt zoveel zin in”, aldus Cox.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland. HBO Max zal bij de start niet te zien zijn in Nederland, maar de uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van VodafoneZiggo.