’Prins Harry al jaren in therapie om dood Diana’

Harry (35) sprak eind deze week in Miami tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de bank JP Morgan. Zijn vrouw Meghan, op haar beurt geïntroduceerd door tv-presentatrice Gayle King, sprak enkele woorden voor Harry het woord nam, meldden Amerikaanse media. Harry zou verteld hebben dat hij op zijn 28e in therapie is gegaan en al zeven jaar bezig is om de vroegtijdige dood van zijn moeder te verwerken.

Prinses Diana met Harry op de arm in 1987 Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is voor zover bekend sindsdien het eerste publieke optreden van Harry (35) en Meghan (38). Harry zou ook gezegd hebben dat hij er geen spijt van heeft het leven als actief en prominent lid van van de koninklijke familie achter zich te hebben gelaten.

Prins Harry sprak over zijn therapie tijdens een bijeenkomst van ondernemers Ⓒ ANP

Het is niet bekend of het paar, de hertog en hertogin van Sussex, geld heeft verdiend aan dit korte optreden voor de door JP Morgan verzamelde elite. Die wisselde volgens en anonieme deelnemer van gedachten over meer welvaart en een betere wereld voor de komende generaties.

Volgens Page Six is JP Morgan bij dit soort evenementen niet krenterig en zouden Harry en Meghan minstens een half miljoen dollar hebben gekregen. De bank heeft de Sussexes met een privéjet in Vancouver opgehaald en naar Florida gevlogen. Daar hebben ze in Palm Beach gelogeerd bij Meghans goeie vriendin tennisster Serena Williams.