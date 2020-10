Miljuschka Witzenhausen: vandaag is een sombere dag

„Omdat het vandaag een sombere dag is waarvan we allemaal gehoopt hadden dat ’ie niet weer zou komen, duik ik graag terug in een sprookje. Even weg van de realiteit. Die van het maken van mijn jurk voor de grote avond”, schrijft Miljuschka op Instagram, daarbij doelend op de aankomende strengere maatregelen van het kabinet.

Ook zal de presentatrice naar alle waarschijnlijkheid met een schuin oog de zaak-Holleeder volgen waar dinsdag de nieuwe dreigingen rond haar moeder Astrid Holleeder en Sonja Holleeder werden besproken.

In haar stories laat Miljuschka ondertussen het volledige maakproces van haar Oudshoorn-jurk zien. „Het is echt ongelooflijk wat een ambacht en vakwerk dit is”, schrijft ze.