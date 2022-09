Spaanse schrijver Javier Marías (70) overleden

Zijn uitgever heeft bekendgemaakt dat de schrijver in Madrid is overleden nadat hij weken geleden een longontsteking had opgelopen. Volgens de Spaanse krant El Mundo was de longontsteking het gevolg van een coronabesmetting en lag hij al maanden in het ziekenhuis. De Spaanse premier Pedro Sánchez spreekt van een trieste dag voor de Spaanse literatuur nu ’een van de grote schrijvers van onze tijd’ is overleden. „Zijn immense en getalenteerde werk zal altijd een fundamenteel onderdeel van onze literatuur zijn”, laat de premier weten.

Wereldwijd zijn meer dan negen miljoen exemplaren van Marías’ boeken verkocht. Die werden vertaald in 46 talen talen, waaronder in het Nederlands. Zijn zestiende roman, Tomás Nevinson, werd vorig jaar gepubliceerd. De Nederlandse vertaling daarvan zal op woensdag 21 september verschijnen. De Amsterdamse uitgever Meulenhoff meldt dat op de dag van het overlijden van de Spaanse schrijver. De uitgever noemt Marías de belangrijkste Spaanse schrijver van zijn generatie.

„Een van de grootste Spaanse auteurs aller tijden is niet meer. Een groot verlies voor de internationale literatuur, en een groot gemis voor Meulenhoff”, zegt directeur Paloma Sanchez van Dijck. „Niet alleen was het een eer om zijn werk al meer dan dertig jaar in vertaling te mogen uitgeven, zijn schitterende, spannende en sprankelende romans zijn ook bij veel collega’s persoonlijk favoriet.” Ze noemt de Spaanse schrijver een „virtuoze stilist” en een fanatiek aanhanger van Real Madrid. Marías stond volgens haar „door zijn grote gevoel voor humor garant voor memorabele ontmoetingen.”