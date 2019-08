Piloot: ’Prins Andrew vloog vier keer met Epstein en Virginia Roberts’

De piloot zegt dat de prins minstens vier keer aan boord was van het inmiddels beruchte privévliegtuig waarin mogelijk het misbruik van minderjarige meisjes heeft plaatsgevonden, in april en juli van 2001. Tijdens de vluchten zou niet alleen Jeffrey Epstein in het vliegtuig aanwezig zijn, maar ook zijn vermeende seksslavin Virginia Roberts.

De claims worden gedaan in rechtbankdocumenten uit 2016, door voormalig piloot David Rodgers. Het draaide toen om de aanklacht van Virginia Roberts tegen Ghislaine Maxwell, de zakenpartner en vermeende ’madam’ van Epstein. Op een passagierslijst van de vlucht van 11 april 2001 stonden de initialen: ’JE, GM, AP, BK, VR, Joann’. Daarop werd volgens de documentatie aan de piloot gevraagd: „Waren op die vlucht Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, prins Andrew, Banu, Virginia Roberts en Johanna aanwezig?” Waarop de piloot met ’ja’ antwoordde.

De Britse krant voegt zelf echter toe dat op de loglijst van de vluchten weliswaar de initialen AP voorkomen, maar dat de piloot die eerder had gebruikt voor Epsteins ontwerper Alberto Pinto. Ook konden de initialen gebruikt worden voor Epsteins chef Adam Perry Lang. Bovendien komen de initalen terug op een vlucht van 4 juli, maar was de prins toen volgens de registers van het Brits koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk.

Buckingham Palace verwijst dan ook naar deze registers om de beschuldigingen ’nadrukkelijk’ te ontkennen. Volgens hen zijn de claims aantoonbaar onwaar.

Bekijk ook: Prins Andrew verder verstrikt in pedoweb