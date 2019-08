Beyoncé irriteerde Skunk Anansie’s Skin

Ⓒ BSR Agency

Beyoncé die riep dat ze de eerste zwarte vrouwelijke headliner was op Glastonbury zorgde voor meer ergernis bij Skin dan Stormzy’s claim onlangs. Dat verklapte de Skunk Anansie-frontvrouw in een interview met The Guardian. Stormzy stond op Glastonbury dit jaar en verkondigde de eerste zwarte artiest te zijn die headliner was op het festival. Hij werd toen teruggefloten door Skin, die hem op social media er fijntjes op wees dat zij hem in 1999 al voor was.