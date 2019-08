Jubileumeditie Het Schimmenrijk eert overleden Rutger Hauer

Hauer overleed eind juli na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd. Zijn filmografie telt meer dan 150 titels, waarvan de meeste films niet in het Nederlands. Zijn oeuvre omvat klassiekers als Turks Fruit (1973), Soldaat van Oranje (1977), Blade Runner (1982) en The Hitcher (1986), maar ook volstrekt verwaarloosbare films zoals Dracula III (2005). „Mijn probleem is dat ik niet zo goed ben in het beoordelen van scripts”, zei hij in 1994 tegen Trouw.

Na de Amsterdamse toneelacademie speelde Hauer eind jaren 60 bij de Noorder Compagnie een grote diversiteit aan stukken, van Shakespeare tot Vondel. Bij toeval ontdekte de NTS hem als hoofdrolspeler voor een nieuwe ridderserie. Dat was Floris. Hauer was in één klap beroemd.

Soldaat van Oranje

Met regisseur Paul Verhoeven werkte Hauer samen aan onder meer Soldaat van Oranje (1977), Flesh + Blood (1985) en Turks Fruit (1973) - met ruim 3,3 miljoen bezoekers nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. Soldaat van Oranje, genomineerd voor een Golden Globe, betekende voor zowel Hauer als Verhoeven een ticket richting Hollywood.

Tijdens de vijftigste editie van Het Schimmenrijk belicht Beerekamp aan de hand van bijzondere film- en televisiefragmenten het rijke oeuvre van Hauer. Maar ook editor Menno Boerema (Met grote blijdschap, De eetclub) en documentairepionier D.A. Pennebaker (Don’t Look Back, The War Room), die recent overleden, worden herdacht.