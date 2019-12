Kodak Black zegt te zijn gedrogeerd in gevangenis

„Op 29 oktober ben ik gedrogeerd met een onbekende drug hier in Miami”, vertelt Kodak. „Door het stofje kreeg ik een out-of-body ervaring en kreeg ik het gevoel alsof ik was bezeten en langzaam doodging.” Volgens hem zou een gevecht met een andere gevangene de aanleiding zijn geweest dat hij werd gedrogeerd. Ook zou een medisch onderzoek aan hem geweigerd zijn.

Na het gevecht zou de rapper met pepperspray in het gezicht gespoten zijn en werd hij in een isoleercel gegooid. „Ik zit hier nu al 45 dagen zonder spullen, ik kan mezelf niet wassen en ik krijg medicijnen toegediend. Ook moet ik het verlies van mijn broer Juice World verwerken terwijl ik hier in mijn eentje zit.”

Kodak Black werd vorige maand tot vier jaar cel veroordeeld.