Dave Roelvink ’super dankbaar’ voor verslaving

„Die verslaving is iets waar ik achteraf van kan zeggen dat ik er heel dankbaar voor ben”, aldus Roelvink. „Want als je ziet hoe ik eerst was, tien jaar geleden, en hoe ik nu in het leven sta, mijn hele denkwijze is anders. Mijn interesses liggen ergens anders. Ik ben super dankbaar dat mij dat is overkomen. Dat is een heel cliché ding, maar dat is echt zo.”

„Als ik terugkijk naar mijn oude leventje is het bijna een soort twee delen van mij. Het was vrij leeg, het was alleen maar feesten en een beetje werken”, deelt Roelvink, die zich tegenwoordig verdiept in spiritualiteit en zelfontplooiing. „Mijn hobby’s waren altijd met mijn vrienden naar de kroeg, ik kon voor de rest niks verzinnen. Interesses in zelfontwikkeling of ademhalingsdingen, ik had er niet eens van gehoord.”

Nu doet hij ademhalingssessies, of volgt hij bijvoorbeeld lessen voor het bespelen van het rustgevende instrument de handpan. Wat toch altijd weer bijzondere reacties oplevert, vertelt Roelvink. „Overal waar ik kom in dit circuit, zitten ze te kijken ’wat doet hij nou weer hier?’ of komen ze naar me toe van ’wat leuk dat je er bent’. Mensen zijn wel positief verrast, maar het is ook wel een soort van schrik voor mensen. Zo van ’heb jij een afslag gemist?’ Maar dat vind ik alleen maar leuk.”