Amber Heard wil na uitspraak in hoger beroep gaan

Het oordeel van de jury valt financieel gezien nadelig uit voor Heard, zij moet Depp onderaan de streep 8,35 miljoen dollar (7,81 miljoen euro) betalen. Het is niet duidelijk op welke gronden ze in beroep gaat. Om in hoger beroep te gaan, zou Heard waarschijnlijk moeten aantonen dat er fouten zijn gemaakt in het proces of in de lezing van de rechtbank.

Amber Heard liet eerder al weten ’teleurgesteld’ te zijn met de uitspraak. „Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe teleurgesteld ik ben. Mijn hart is gebroken: een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft.”