Opnames GTST in gevaar door coronavirus?

Zoenscènes bij de soap zijn uit den boze. „We mogen elkaar natuurlijk niet aanraken”, vertelt castlid Cas Jansen aan RTL Boulevard. Ondanks een aantal zieken op de set (onbekend is of zij het coronavirus onder de leden hebben) gaan de opnames volgens de acteur wel gewoon door.

Het kabinet adviseert mensen om voorlopig thuis te werken, maar dat is bij GTST natuurlijk niet mogelijk. „Wij kunnen moeilijk Goede Tijden vanuit huis gaan vloggen. Dat gaat best lastig”, aldus Cas. Volgens de acteur is de soap nog wel corona-vrij. „En dat wil ik graag zo houden, net als mijn collega’s.”