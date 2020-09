Monaco zwijgt over afwezigheid Conor McGregor

De afwezigheid van de Ierse superster, die vrijdag door de politie op Corsica werd aangehouden op beschuldiging van exhibitionisme en onbetamelijk gedrag jegens een jonge vrouw, was een tegenvaller voor prinses Charlène van Monaco en haar stichting. Die wilden met de zeefietsrace geld ophalen en aandacht vragen voor de bestrijding van gevaar van verdrinking en de noodzaak van zwemonderricht en veiligheid in het water. De media in Corsica richtten zich nu echter op het schandaal met de Ierse vechtkampioen.

Prinses Charlène kreeg bij vertrek uit de haven van Calvi, dat op 180 kilometer afstand van Monaco ligt, steun van haar man prins Albert en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella. Een priester zorgde voor geestelijke ondersteuning in de vorm van het zegenen van de twee teams van elk vier deelnemers die de uitdaging zijn aangegaan. Charlène komt uit in ’Serenity’ en haar broer Gareth Wittstock voert de ploeg ’Notorious’ aan, waarin ook ’The Notorious’ Conor McGregor had moeten zeefietsen.

Conor McGregor Ⓒ Getty Images

De teams verwachten in de loop van zondag in Monaco aan te komen. De zeefietsen kunnen onder gunstige omstandigheden snelheden bereiken van 20 tot 25 kilometer per uur.