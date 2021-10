Paul McCartney reageert eindelijk op speculaties einde Beatles: ’Dat was onze Johnny’

„Ik heb die breuk niet aangewakkerd. Dat was onze Johnny”, stelt de 79-jarige. „Dit was mijn band, dit was mijn baan, dit was mijn leven, dus ik wilde er verder mee.” Lennon dacht daar volgens McCartney anders over. „John wilde een nieuw leven opbouwen met Yoko. John wilde zich altijd al wat meer afzetten van de samenleving. Hij is opgevoed door zijn tante Mimi die nogal overheersend was, dus hij voelde altijd de behoefte los te breken.” De muzikant lijkt aan te geven dat hij Yoko Ono niet verantwoordelijk houdt voor de keuzes van Lennon.

McCartney noemt het einde van de Beatles de moeilijkste periode uit zijn leven, vooral omdat in de media vaak werd gespeculeerd dat hij degene was die achter het einde van de Beatles zat. „Ik moest daarmee leven want dat was hoe mensen het zagen. Ik kon alleen maar vertellen dat het niet zo was.”

In het interview vertelt de Beatle ook dat er onlangs een toneelstuk is opgedoken dat hij met Lennon heeft geschreven. „Ik vertel mensen al jaren dat John en ik een toneelstuk hebben geschreven. Het is een vrij grappig stuk dat Pilchard heet, en het gaat over de Messias.” Of er concrete plannen zijn met het stuk, wordt uit het nu gepubliceerde deel van het interview niet duidelijk.