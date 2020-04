Sombere Sylvie in de STRESS…

Het zijn ook voor de altijd goedgeluimde Sylvie bittere tijden. Al haar inkomsten staan momenteel op nul en haar bedrijf heeft het zwaar. Ⓒ Hollandse hoogte

Ze zou trouwen en een nieuw bedrijf beginnen, waarmee SYLVIE MEIS anderen wilde helpen net zo succesvol te worden als zijzelf. Maar alles moet even wachten. En in plaats van bruidsklokken, luidt de diva nu de noodklok! Haar hele businessmodel ligt stil, haar bedrijf ligt plat voordat het begonnen is en... geen uitnodigingen betekent: geen geld!