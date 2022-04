Liam Gallagher wil weer in een band spelen

„Het is vreselijk saai als ik eerlijk ben”, geeft Liam toe aan Mojo Magazine. „Het is niet wat het zou moeten zijn. Ik zou veel liever in een band spelen en het allemaal samen doen. Maar zolang het goed klinkt, is dat het enige wat telt”, vult hij aan.

Inmiddels staat Gallagher er alweer ruim tien jaar alleen voor en dat gaat hem bijzonder goed af. Toch besteedt hij niet al te veel aandacht aan zijn songteksten. In gesprek over zijn single ’More power’, de eerste track van zijn aankomende album ’C'mon, you know', vertelt hij: „Ik wil helemaal niet meer kracht hebben, het is maar een nummer! Ik ben blij dat andere mensen mijn teksten ontleden, moeten ze lekker doen, maar voor mij in een lied gewoon een lied. Ik denk er niet te veel over na. Als het goed klinkt en ik klink goed als ik het zing, dan vind ik het oké.”

Waar de zanger zich dus weinig bezighoudt met eventuele betekenissen van zijn muziek, is het genre voor hem des te belangrijker. In de toekomst hoopt hij dan ook eens een ’fatsoenlijke punkplaat’ te maken. „Ik wil een onvervalste Stooges-plaat maken. Geen keyboards. Geen Beatlemania. Een echte punkplaat”, legt hij uit. Eigenlijk had zijn aankomende album al die plaat moeten worden, maar de zanger liet zich naar eigen zeggen verleiden door ’ballads en mooie melodieën’. „Ik heb geen discipline als ik eenmaal een mooie melodie hoor. Ik heb een totaal Beatles-verbod nodig. En een Stones-verbod. De volgende keer ga ik gewoon de studio in met een band en het eruit knallen. Het niet eens mixen, maar dat het gewoon is zoals het is.”