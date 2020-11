Nick & Simon á la Simon & Garfunkel

Nick & Simon brengen nieuw album ’NSG’ uit, geschreven in de stijl van hun idolen. Ⓒ Foto Tim Toorman

Voor velen van ons zal 2020 voor altijd het jaar van het virus zijn en blijven. Voor Nick Schilder en Simon Keizer, ofwel Nick & Simon, is er nog een rode draad: Simon & Garfunkel. Na een eerdere documentaire over hun muzikale helden brengen de Volendammers vandaag het in de geest van het Amerikaanse duo gemaakte album NSG uit.