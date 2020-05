Stormloop op online audities Elfstedentochtmusical

Deze laatste groep heeft auditie gedaan middels een video waarin een lied gezongen moest worden. „We hadden wel verwacht dat veel acteurs enthousiast zouden zijn voor een rol in De Tocht, maar we zijn vooral onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen”, aldus regisseur Tjerk Kooistra. „De audities komen uit alle provincies, van regionale helden tot winnaars van internationale Musical Awards.”

Voor de hoofdrollen kun je je niet meer aanmelden, maar er worden nog wel mensen gezocht voor het ensemble en figuratie. Hiervoor kunnen geïnteresseerden zich tot 1 juni nog steeds aanmelden via de website.

Het stuk vertelt over vijf schaatsvrienden die elkaar beloofd hebben de Elfstedentocht te gaan rijden als die kans zich ooit nog voor zal doen. In de loop der jaren zijn ze elkaar door ruzie en afgunst uit het oog verloren, maar belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt.

Een deel van de voorstelling zal zich echt op het ijs afspelen en vindt plaats in een speciaal daarvoor gebouwd ijstheater in Leeuwarden. Het is, mede door de coronacrisis, nog niet duidelijk wanneer het stuk te zien is.