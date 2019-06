5 Seconds of Summer dol op Nederland

„De sfeer hier is echt geweldig”, zegt bassist Calum Hood tegen BuzzE. „We komen hier al sinds we ons eerste album uitbrachten in 2014. Altijd zijn de fans ons blijven steunen en dat motiveert ons ook om steeds weer terug te komen. Het daagt ons uit om te blijven werken aan onze liveact, onze teksten en onze muziek in het algemeen. Ze laten ons zien wat fans voor een band kunnen betekenen en dat maakt ons heel dankbaar.”

Drummer Ashton Irwin is het daar volledig mee eens. „Het Nederlandse publiek is heel kleurrijk en enthousiast. We merken het als band wanneer een land gewend is aan lokale artiesten die muziek in dezelfde stijl maken en waardoor ook wij goed vallen. Die welkome houding, die ik hier altijd voel, is heel aantrekkelijk voor ons.”

Intiem

Echt lang hebben Nederlandse fans niet hoeven wachten op hun idolen. Vorig jaar november nog stond 5 Seconds of Summer, dat ook bestaat uit zanger Luke Hemmings en gitarist Michael Clifford, in een uitverkocht AFAS Live. Zesduizend fans die uit hun dak gaan is echter wel andere koek dan een intieme show voor tweehonderd prijswinnaars. „Onwijs cool”, vindt Calum.

Het viertal, bekend van nummers als She Looks So Perfect, Don’t Stop, Youngblood en de meest recente single Easier, speelt dan ook graag voor een klein publiek. „Je hebt met tweehonderd mensen in een zaal meer de mogelijkheid om een verhaal te vertellen. Je kunt de tijd nemen om helderder over te brengen waar je liedjes over gaan en je kunt ze meer uitkleden in zo’n setting door ook minder versterking te gebruiken voor de instrumenten”, legt Ashton uit.

Verwachtingen

Last van zenuwen voor optredens hebben de Australiërs na drie albums niet meer. „Maar we hebben wel verwachtingen over hoe we moeten klinken en wat de fans mee naar huis nemen na zo’n optreden. En we willen er natuurlijk zeker van zijn dat ze een bijzondere avond hebben” , zegt Ashton. „Dat maakt het juist heel uitdagend. Daar houden we van, dat houdt het fris”, vult Calum aan.

Omdat de band bestaat uit aantrekkelijke twintigers en veel jonge fans heeft, wordt 5SOS geregeld een boyband genoemd. Dat is soms best vervelend, vindt Ashton. „Als mens en vanuit commercieel perspectief vind ik het frustrerend omdat we goed nadenken over de marketingstrategie achter de band en zo zetten we onszelf niet neer.”

Toch trekt de drummer zich er niet teveel van aan. „Als gemotiveerd muzikant die flexibel en veelzijdig is binnen een top-40-omgeving maakt het me niet zoveel uit. Het is een mindset die sommige media hebben, maar daar zitten we niet zo mee. We hebben zoveel fans die precies weten wie we zijn.”