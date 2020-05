Dochter Goedele Liekens betrapt op coronafeestje

De politie betrapte vorige week veertien mensen op heterdaad toen de barbecue werd stilgelegd. Al snel werd duidelijk dat de schoonzoon van Goedele Liekens aanwezig was op het coronafeestje en daarvoor de auto van de seksuologe had geleend. De dochter van Goedele blijkt inmiddels ook aan het feest te hebben meegedaan „Blijkbaar was niet alleen mijn schoonzoon, maar ook mijn dochter aanwezig op de bewuste barbecue. Ik heb met hen daarover een ernstig gesprek gehad. Ze erkennen hun fout en verontschuldigen zich hiervoor. Verder wens ik geen commentaar te geven omdat ik de privacy van mijn kind in bescherming neem”, verklaarde Liekens via een pr-bureau.

De seksuologe plaatste wel nog een sarcastisch bericht op Twitter: „Kinderen pfffwww... Gewoonlijk een bron van vreugde”, schreef ze bij een oude foto.

Goedele’s 22-jarige dochter Merel zou zich in een kast hebben verstopt toen de politie binnenviel. „Het is goed mogelijk dat ze zich hadden verborgen in de kleerkast. Misschien is er onvoldoende gezocht. Het parket zal moeten beslissen of het nog tot een vervolging komt. Dan riskeren ze net als de andere aanwezigen een coronaboete en mogelijks nog een bijkomende sanctie omdat ze zich aan de controle onttrokken”, laat korpschef Steve Provost aan Het Laatste Nieuws weten.