ABBA-icoon Björn Ulvaeus gelooft dat kunstmatige intelligentie betere muziek gaat maken

De zanger zei dat zo’n 100.000 nummers en andere geluidsopnames dagelijks op de streamingdienst Spotify zijn uitgebracht vorig jaar. „Denk je niet dat kunstmatige intelligentie erin slaagt om betere muziek te maken dan veel van die 100.000 nummers per dag?”

Volgens Ulvaeus is dat de toekomst. „Het zal gebeuren. Ik ben bang dat het zal gaan gebeuren”, zei hij op de innovatie-conferentie. Ulvaeus heeft er hard aan gewerkt om te herkennen wat ’troep’ is bij het maken van muziek, vertelde hij. „We gooiden ongeveer 95 procent van alles wat we schreven weg. We schreven gemiddeld vijftien nummers per jaar. Dus ik vraag me af bij die miljoen nummers, hoeveel mensen hebben hún troep weggegooid?”

Ulvaeus deed tijdens de conferentie tevens een oproep om Oekraïne te steunen, dat in oorlog is met Rusland. „De dappere Oekraïners vechten voor vrijheid”, stelde hij. Ze vechten niet alleen voor zichzelf, maar ook ’voor ons’, stelde de zanger. „Een oorlog die ze moeten winnen.’