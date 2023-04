’Mythic Quest-acteur F. Murray Abraham uit serie gezet na seksueel wangedrag’

De Amerikaanse acteur die in het tweede seizoen van The White Lotus te zien was als Bert Di Grasso, zou ook in het derde seizoen van Mythic Quest zitten. Maar vorig jaar april werd plotseling bekend dat dit niet meer het geval was. „We doen geen uitspraken die betrekking hebben op het personeel”, was toen de reactie van productiestudio Lionsgate.

Rolling Stone schrijft nu dat de keuze om hem uit de serie te verwijderen voortkwam uit twee incidenten op de set. Het eerste zou hem een waarschuwing opgeleverd hebben, en hij moest uit de buurt blijven van enkele actrices. Nadat een tweede incident werd gemeld bij maker en ster van de show Rob McElhenney, werd Abraham van de show gehaald.

In een reactie aan Rolling Stone heeft Lionsgate nu laten weten dat ze beschuldigingen van wangedrag „erg serieus” nemen. „En we onderzoeken ze serieus. Als beleid van het bedrijf, gaan we verder niet in op acties rondom ons personeel.”