Abbey Hoes: ’Ik ben een paar keer aangerand’

Met de veroordeling van voormalig Hollywoodproducer Harvey Weinstein vers in het geheugen krijgt Abbey van presentatrice Dzifa Kusenuh de vraag of zij weleens ervaring heeft gehad met seksueel misbruik in de filmwereld. „Ik heb zelf weleens gehad, een regisseur die dacht: als ik jou nou dronken voer en met je naar bed ga, dan wil je vast heel graag deze hoofdrol hebben. Dat heb ik weleens meegemaakt, maar ja, ik denk dat dit soort dingen in elk werkvlak wel voorkomen. Ik heb hem gewoon van mij afgeduwd en gezegd: ’Nope, it ain’t gonna happen.’ Ik was daar wel even van slag van, maar het is niet dat het een trauma is, of zo. Ik kan wel nog steeds werken met leuke mensen en ik kan met leuke regisseurs. En ik denk zeker niet dat iedereen nu een Harvey Weinstein is.”

Maar dat is niet de enige keer dat de actrice – die in het bezit is van twee Gouden Kalveren – te maken had met ongewenst gedrag.”Ik ben wel een paar keer – ja, dat noem je dan – aangerand. Ik heb zelfs iemand gehad die zo brutaal was om gewoon door mijn panty heen zijn vinger in mijn anus te doen. Hé, hoe vind je die? Ja, dat is toch bizar? Dat doen mensen blijkbaar. Ik zei vooral: ’Ga maar weg.’”

Een paar jaar geleden maakte Abbey bekend dat ze sinds haar veertiende ’op een of andere pornosite’ staat. De actrice liet toen weten dat ze er niets aan kon doen, maar het was destijds wel een reden om goede afspraken te maken over seksscènes. Daar zegt ze nu over: „Kijk, ik heb nieks tegen functioneel naakt, maar ik doe niet mee aan commercieel naakt. Het is functioneel naakt als het gewoon wat toevoegt aan het verhaal. (...) Het is niet zo dat ik spijt heb van bepaalde scènes die ik heb gedaan. Ik heb er vooral veel van geleerd.”