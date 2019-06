Estavana Polman rust uit op gezinsvakantie

Ⓒ Instagram

„Estavana moet het alleen even rustig aan doen”, zo liet de moeder van de handbalster vorige week weten aan Privé, nadat haar dochter onwel was geworden op de begrafenis van de opa van Rafael van der Vaart. En het lijkt erop dat Estavana geluisterd heeft: ze geniet op dit moment van een welverdiende vakantie met haar gezin in Spanje.