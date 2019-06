Olly Murs trekt zich terug uit de spotlights

Dat schrijft Murs op Instagram. Hij moest geopereerd worden aan zijn knie. „Ik weet niet zeker hoe lang ik het aan kan om stil te moeten zitten zoals ik nu doe. Maar het is wat ik nodig heb.”

Hij kijkt terug op een voor hem fantastisch 2019 nadat hij als coach The Voice won en een uitverkochte tournee. „Onwerkelijke momenten. Ik hou ervan. Maar nu is het tijd voor rust. Geniet van de rest van het jaar en mis me niet teveel.”