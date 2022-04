Gemeenteraad York ontneemt prins Andrew het ereburgerschap

Het unanieme besluit volgt op het al langlopende schandaal rond prins Andrew en zijn betrekkingen met wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. York Liberal Democrats, de grootste fractie in de City of York Council, zei dat de prins vóór de vergadering door de lokale overheid was benaderd om hem op de hoogte te stellen van de motie. Raadsleden riepen hem ook op afstand te doen van zijn titel als hertog van York.

Andrew had eerder al zijn militaire rangen en officiële taken voor de koninklijke familie moeten opgeven. Midden februari kon Andrew een misbruikproces in de VS tegen zichzelf voorkomen met een schikking waarmee waarschijnlijk een miljoenenbedrag is gemoeid. Virginia Giuffre had hem ervan beschuldigd haar herhaaldelijk te hebben misbruikt toen ze 17 was. Andrew ontkende de beschuldigingen.