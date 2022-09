Jennifer Lawrence: ’Dat ik seks zou hebben gehad met Weinstein is bizar’

Ⓒ Getty Images

Terwijl Harvey Weinstein momenteel een gevangenisstraf van 23 jaar uitzit in New York nadat hij schuldig werd bevonden aan verkrachting en aanranding, blijven de beschuldigingen zich tegen hem opstapelen. Na Gwyneth Paltrow en Asia Argenta beweerde ook Jennifer Lawrence slachtoffer te zijn geworden van de wanpraktijken van de voormalige filmproducent. Hij zou er zelfs maar al te graag over hebben opgeschept. „Ik ben naar bed geweest met Jennifer Lawrence en zie hoe ver ze gekomen is: ze heeft net een Oscar gewonnen.” De actrice geeft toe dat dit het ’meest bizarre’ is wat ze ooit over zichzelf heeft gelezen.