Premium Het beste van De Telegraaf

’Sex sells’ keiharde realiteit? Digitale seks met vreemden: slaan datingshows door?

Door Rosanne de Jong en Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ VIDEOSTILL/RTL/MTV

Waar datingprogramma’s ooit bestonden uit een scène met slechts een klein kusje, kijken we tegenwoordig massaal naar extreme programma’s waar de alcoholconsumptie, het taalgebruik en vooral het extreme libido allesbehalve onder stoelen of banken worden geschoven. Met de bekendmaking van het mogelijke nieuwe programma Sex At First Sight lijkt de televisiewereld officieel grenzeloos te zijn. Hebben we simpelweg geen gêne meer of zijn alle programma-ideeën nu écht op?