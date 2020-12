’Geen aangepaste coronaversie Boer zoekt vrouw’

De omroep plaatste deze week een eerste oproep op haar website om nieuwe boeren voor de datingshow te werven. Maar wanneer de opnames plaatsvinden, is nog niet bekend. Het is in principe niet de bedoeling dat er een aangepaste versie van de NPO-hit gaat worden gemaakt.

„De coronapandemie is ook van invloed op een nieuw seizoen Boer zoekt vrouw, daarom kunnen we nog geen exacte uitzenddatum geven”, legt een woordvoerder uit. „Op 1,5 meter afstand is verliefd worden lastig en dat is nu net precies wat we met Boer zoekt vrouw hopen te bereiken.”

Het is niet duidelijk wanneer de omroep een beslissing neemt. Dit zal mede afhangen van de ontwikkelingen op het gebied van de coronaregels en de mogelijke beschikbaarheid van een vaccin.

Boer zoekt vrouw is vanaf 2004 een van de grote kijkcijferkanonnen van de NPO. Er zijn inmiddels elf seizoenen geweest. Het programma wordt gepresenteerd door Yvon Jaspers.