Hans de Booij wordt de ’buurman’ van Frans Bauer!

„Ik kom op een steenworp afstand van hem te wonen. Hoe leuk is dat”, vertelt Hans opgetogen. Nadat hij afgelopen week aan Privé vertelde bang te zijn dat hij na de zomer op straat zou komen te staan, werd hij overspoeld met reacties.

„Het is ongelooflijk wat me is overkomen. Ik heb waanzinnig veel lieve reacties gehad. Er waren mensen die me zo maar spontaan een zolderetage hebben aangeboden of een kamer in hun huis. Ik heb ook aanbiedingen gekregen om in het buitenland een huis te betrekken. In Noorwegen en in Frankrijk stonden huizen voor me klaar! Maar een huis in het buitenland was geen optie voor me. Ik moet in Nederland mijn geld verdienen.”

Hans heeft zijn nieuwe onderkomen al bekeken. „Het huis voelt goed. Ik ben er waanzinnig gelukkig mee. Nog even en ik kan me weer helemaal toeleggen op mijn muziek!”