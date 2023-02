Salma Hayek: dit ongeluk gebeurde tijdens dansen met Channing Tatum

Dat vertelt ze in een interview met presentator Jimmy Kimmel in zijn programma Jimmy Kimmel Live. In de bewuste scène wordt Hayek door de 42-jarige Tatum ondersteboven opgetild maar tijdens een van de repetities ging dit mis en viel ze hard naar beneden.

De Magic Mike-films draaien om stripper Mike Lane, gespeeld door Channing Tatum. Het verhaal van de eerste film uit 2012 was losjes gebaseerd op de eigen striptease-ervaringen van Channing. In 2015 kwam er een sequel uit, Magic Mike XXL. Twee jaar later startte er een Magic Mike-liveshow in Las Vegas.

Magic Mike's Last Dance is vanaf 9 februari te zien in de bioscoop.