Ozzy Osbourne pas met pensioen ’als ik in de kist lig’

Het interview met Ozzy (71) gaat voornamelijk over de documentaire Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne, die komende week op tv in première gaat. In die docu wordt hem gevraagd naar zijn idee over zijn pensioen. „F*ck off”, is daarop het heldere antwoord. „Met pensioen gaan waarvan”, vraagt Ozzy zich in het Rolling Stone-interview af. „Het is geen baan. Hoe kan je nou met pensioen gaan van een rockband? Dat is hetzelfde als zeggen dat je je versterker niet moet inpluggen.”

Volgens de Brit is het niet aan hem om de handdoek in de ring te gooien. „Ik weet niet beter. Ik ga pas met pensioen als ze de spijkers in m’n kist slaan.”