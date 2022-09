Er is maar één vorst die langer op de troon zat dan Queen Elizabeth

Cultuur

Herman Koch maakt smeuïge satire met ’Het Koninklijk Huis’

Is het Nederlandse Koningshuis te saai voor een Netflix-serie in de stijl van The Crown? Niet in de verbeelding van Herman Koch. Zijn nieuwste roman Het Koninklijk Huis is een smeuïge satire en modern koningsdrama ineen, geschreven in tien afleveringen, steeds met cliffhangers, als ware het een tv-s...