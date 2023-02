Premium Het beste van De Telegraaf

Lichaam als pronkstuk Alle Lizzbians verzamelen voor ’enorme’ Amerikaanse zangeres Lizzo

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

„Vier wie je bent”, roept Lizzo tijdens optredens naar haar fans. Ⓒ AFP

De Amerikaanse artiest Lizzo (34) staat donderdag in de Ziggodome in Amsterdam. In relatief korte tijd heeft de zangeres, die opvalt door haar enorme lichaam, een indrukwekkende carrière en een vaste schare fans opgebouwd. Die noemt ze liefkozend Lizzbians.