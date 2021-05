Lady Gaga en Glenn Close te zien in docuserie Harry en Oprah

In het filmpje is te zien hoe bekende en onbekende mensen vertellen over de uitdagingen die zij ervaren vanwege hun mentale problemen. Zo vertelt een geëmotioneerde Lady Gaga openlijk over een trauma en hoopt op die manier anderen te helpen. „Ik vertel dit verhaal niet voor mezelf”, zegt ze. „Ik ben er doorheen gekomen en mensen hebben soms hulp nodig.”

Harry zelf komt ook aan het woord. Hij vertelt onder meer over de psychische hulp die hij heeft gezocht na de dood van zijn moeder Diana in 1997. In de trailer is te zien dat daarbij ook enkele beelden van de uitvaart voorbijkomen.

„Het nemen van de beslissing om hulp te zoeken is geen teken van zwakte”, zegt Harry in het clipje. „In de wereld van vandaag is het meer dan ooit een teken van kracht.” Ook Harry’s vrouw Meghan deelt haar ervaringen.

Harry en Oprah willen met de documentaire, die vanaf vrijdag te zien is op Apple TV+, het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen doorbreken. Het moet kijkers inspireren om eerlijk met elkaar in gesprek te gaan over hun problemen.