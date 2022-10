Premium Het beste van De Telegraaf

’Ware reden strippen titels: prins Joachim verliefd op kroonprinses’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Hij mag dan intussen lang en breed getrouwd zijn met zijn eigen Marie, volgens Spaanse media is hij nog steeds verliefd op kroonprinses Mary, zijn schoonzus. Ⓒ Getty Images

Spaanse media doen wel een heel bizar boekje open over de Deense royals. Volgens hen is de reden dat koningin Margrethe (82) haar kleinkinderen hun koninklijke titels afpakte, een heel andere dan die ze in het openbaar opgaf: een verboden liefde. Prins Joachim zou smoorverliefd zijn op schoonzus kroonprinses Mary en haar zelfs in een ’dronken moment tijdens een gala geprobeerd hebben te zoenen’.