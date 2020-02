Julie Walters genezen van darmkanker

De 69-jarige Julie was bezig met de opnames van haar nieuwe film The Secret Garden toen ze last kreeg van haar maag en darmen. Ze ging ermee naar de dokter, waarna artsen al snel vreesden dat ze kanker had. Dat nieuws kon Julie maar nauwelijks bevatten. „Ik dacht: dat is belachelijk. Ze hebben vast een foutje gemaakt. Ik kon het niet geloven”, aldus de actrice.

Na een operatie waarbij een stuk van 30 centimeter van haar dikke darm werd verwijderd, onderging Julie een chemokuur. Dat ging goed, vertelt de actrice. Ze had geen last van haaruitval en de kanker is verdwenen. „Ik heb net nog een scan gehad en ik weet nu zeker dat ik schoon ben.” Vanwege haar herstel moest Julie wel uit bepaalde scènes in The Secret Garden, waarin ze naast Colin Firth speelt, worden geknipt.

Opluchting

De ziekte heeft Julie naar eigen zeggen compleet veranderd als mens. Vooral werk vindt ze nu minder belangrijk. Het was zelfs een „opluchting” om uit de steeds maar ronddraaiende carrousel te zijn. „Ik zou eigenlijk nog twee grote series doen en nog twee films. En ik heb ze allemaal niet gedaan. Dat was heerlijk.”

Misschien wordt The Secret Garden wel haar laatste film. „Ik zegt niet dat ik nooit meer ga acteren maar ik ga zeker niet meer terug naar zes opnamedagen in de week, van vijf uur ’s morgens tot zeven in de avond.”